Terracina, forzano una finestra ed entrano in un appartamento: denunciati due minorenni

TERRACINA – Due minorenni sono stati denunciati dalla polizia a Terracina dopo essere stati sorpresi mentre rubavano in un appartamento. In azione, nel giorno di San Valentino, due giovanissimi rom, nel centro di Terracina dove un agente libero dal servizio li ha visti entrare furtivamente in un giardino, forzare una finestra e introdursi in un’abitazione.

Il poliziotto dopo aver richiesto l’ausilio della Squadra Volanti del commissariato ha atteso i due all’esterno sorprendendoli mentre uscivano dalla stessa finestra aperta poco prima: vano il tentativo di fuga da parte dei ragazzi che avevano con loro anche inequivocabili arnesi da scasso e sono stati denunciati per furto in flagranza di reato.

All’interno, l’abitazione era a soqquadro e gli oggetti di valore erano stati messi in prossimità dell’ingresso per essere portati via.