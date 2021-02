Una strada Latina-Frosinone, l’Upi: “Ogni azione perché possa essere realizzata”

LATINA – Una strada ad alto scorrimento che colleghi Frosinone e Latina, i due capoluoghi del Basso Lazio. La richiesta arriva da un consigliere comunale di Frosinone ed è rivolta all’Upi, L’unione delle Province d’Italia.

“Un collegamento infrastrutturale veloce e moderno che unisca le due province non soltanto rappresenta un’opera strategica e funzionale dal punto di vista logistico, ma senza dubbio si rivelerebbe un volano per lo sviluppo integrato dei territori sui quali sono ubicati numerosi e importanti insediamenti produttivi e industriali. L’importanza degli agglomerati industriali fortificata dalla fermata del Frecciarossa, ultimo servizio infrastrutturale, rende essenziali i collegamenti tra le due Province. Senza contare i vantaggi che scaturirebbero in termini di flussi turistici nei mesi estivi.

Come Upi Lazio, metteremo in campo tutte le azioni e gli interventi necessari affinché un’opera così importante, non solo per le province ma per l’ intero territorio regionale, possa essere inserita nella programmazione dell’immediato futuro”, scrivono in una nota il presidente Antonio Pompeo e il vice presidente di Upi Lazio, Carlo Medici in merito alla lettera ricevuta dal consigliere comunale di Frosinone Danilo Magliocchetti sulla strada a scorrimento veloce Frosinone-Latina.