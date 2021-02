Vaccinazioni contro il covid al via per la Guardia di Finanza di Latina

LATINA – La settimana scorsa avevano cominciato i carabinieri nella Caserma Cimarrusti di Piazza della Libertà, oggi la vaccinazione contro il covid raggiunge anche le Fiamme Gialle. Nel grande salone al piano terra di Palazzo M, da tempo spoglia per la pandemia, sono state avviate le operazioni sul personale in servizio presso il Comando Provinciale e i Reparti alla sede di Latina e poi si proseguirà con gli altri Reparti del “quadrante” nord della provincia.

Le Fiamme Gialle pontine hanno organizzato tre poli vaccinali: il primo, presso il salone di rappresentanza di Palazzo M, per la vaccinazione di circa 150 militari, “inaugurato” questa mattina grazie alla presenza del personale medico-infermieristico dell’ASL di Latina e degli operatori della Croce Rossa.

Gli altri due “hub”, al via nei prossimi giorni, saranno organizzati, presso il Centro Navale di Formia e la Scuola Nautica di Gaeta e provvederanno alla vaccinazione del loro personale, della Sezione Navale di Gaeta e dei Reparti territoriali del Corpo del “quadrante” sud della provincia, per un totale di oltre 1000 militari.