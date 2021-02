A Fondi la prima Giornata ecologica: anche il sindaco raccoglie i rifiuti in spiaggia

FONDI – Si è svolta ieri mattina la prima di 16 giornate ecologiche in programma nel corso del 2021 a Fondi. Residenti, membri dell’associazione Selva Vetere, ispettori ambientali e amministratori, partendo dal parcheggio antistante il camping Holiday, hanno ripulito strade, vie della zona retrodunale e un ampio tratto di spiaggia fino quasi a raggiungere Tumulito.

Sono stati raccolti decine di chili di rifiuti, soprattutto plastica e polistirolo. “I rifiuti, correttamente differenziati, sono stati conferiti in discarica grazie all’ausilio dei camion della società De Vizia” – assicurano dal Comune.

Il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro, che hanno guidato la spedizione ecologica, ringraziano tutti i presenti per aver aderito numerosi all’iniziativa.

Il prossimo appuntamento è per il 7 marzo con una doppia azione di clean up che interesserà le spiagge di Capratica e Sant’Anastasia. Si svolgeranno infatti, in contemporanea, la giornata ecologica in programma da calendario e quella di Fare Verde spostata, come deciso al livello nazionale dall’associazione ambientalista, dal 31 gennaio al 7 marzo.