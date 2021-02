Il regista Crialese a Latina cerca i giovanissimi protagonisti del suo prossimo film con Penelope Cruz

LATINA – Il regista Emanuele Crialese cerca a Latina giovanissimi per alcune parti principali del suo prossimo film, Respiro, Nuovomondo, Terraferma, prodotto da Wildside e che ha come protagonista l’attrice premio Oscar Penélope Cruz. Per questo la Latina Film Commission è alla ricerca di giovanissimi talenti, anche totalmente digiuni di cinema.

“Siamo alla ricerca delle seguenti figure per alcuni ruoli principali del film – spiega Rino Piccolo, presidente della Lfc – Una ragazzina tra i 10 e i 13 anni, un bambino tra gli 8 e gli 11 anni e una bambina tra i 6 e i 9 anni. Il provino consisterà in una breve videointervista. Non è richiesta alcuna esperienza cinematografica pregressa.

I casting si svolgeranno in collaborazione con la Latina Film Commission, presso la sede di Latina in Expo Latina, (Ex Rossi Sud), Strada Statale 156 dei Monti Lepini, 04100 Latina LT i giorni 1 e 2 Marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Per partecipare è necessario presentarsi con la liberatoria scaricabile al seguente link alla voce “Minore in presenza liberatoria”: https://www.wildside.it/casting-immensita/

Dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori o da chi fa le veci del minore interessato e consegnata al momento del casting.