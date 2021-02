Vaccini per gli over 80, al Goretti si raddoppia. E da lunedì Astra Zeneca agli under 55

LATINA – Oggi, nel giorno in cui si raggiungono le 40mila dosi somministrate agli ultraottantenni, equivalenti a circa il 10 % del totale degli over 80 residenti nel Lazio, si apprende che a partire da lunedì prossimo (15 febbraio) raddoppieranno le somministrazioni nel punto vaccinale della Asl di Latina istituito al Goretti.

La Regione Lazio ha previsto un incremento delle dosi a disposizione della Asl di Latina e invece delle 60 dosi giornaliere nella tensostruttura di Via Canova ne saranno somministrate 120. Una decisa accelerazione, ancora insufficiente, però, a dare alla campagna vaccinale la velocità richiesta. “Tutto dipende dal numero delle dosi di cui disponiamo – spiega Loreto Bevilacqua, direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria della Asl di Latina – Una cosa è certa che, non appena saranno disponibili più fiale, aumenteremo le somministrazioni anche negli altri punti vaccinali”.

LUNEDI’ VIA AD ASTRA ZENECA – Intanto la Asl di Latina si prepara a vaccinare gli under 55. Dopo l’avvio della campagna oggi a Fiumicino, da lunedì 15 febbraio cominceranno le somministrazioni di Astra Zeneca anche in provincia: “Procederemo secondo le indicazioni ministeriali – spiega ancora Bevilacqua – con le forze armate e le forze dell’ordine, il personale degli istituti penitenziari, che chiameremo noi; poi con i professori che si prenoteranno. Quindi, esaurite le categorie per le quali è prevista la priorità, si chiamerà per anno dal ’66 in giù. Potremo essere più precisi non appena, crediamo già domani (venerdì 12) sarà pubblicata la nota della Regione Lazio”.

Dalla prossima settimana dovrebbero essere 5000 al giorno in tutta la Regione le dosi di Astra Zeneca somministrate.