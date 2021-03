LATINA – Questo cane di chiama Sabbia, ha circa 7 anni, è buono e obbediente, di taglia medio piccola. E’ in adozione presso il canile di Latina. Per informazioni contattare 0773.662177 334.7740414 (inviare un whatsapp se non rispondiamo).

Qui l’appello dell’Associazione Amici del Cane