Basket, Benacquista Latina batte Ravenna al Palabianchini

LATINA – Una vittoria importante contro un avversario difficile. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, ancora in formazione ridotta per le assenze di Benetti, Passera e Bisconti, mette a segno il secondo successo consecutivo superando l’Orasi Ravenna con il risultato finale di 81-67.

Una gara all’insegna del bel gioco di squadra – dicono dal club nerazzurro – i ragazzi guidati da Coach Gramenzi hanno conquistato due punti preziosi e continuare il cammino con l’obiettivo di risalire la classifica del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Sei gli uomini in doppia cifra per la Benacquista, con Aka Fall miglior realizzatore del match con 18 punti personali, 6 rimbalzi e 3 assist, seguito a ruota da Lewis che ha firmato, come spesso accade, una doppia-doppia da 16 punti e 12 rimbalzi, oltre ad aver distribuito 6 assist ai suoi compagni. Trotter, Capitan Raucci e il giovane Mouaha hanno realizzato 12 punti ognuno e servito con ottimi assist. Fondamentale il contributo di tutti i componenti del gruppo, rimasti concentrati per tutta la durata della sfida e pronti a sostenere anche dalla panchina il quintetto in campo.