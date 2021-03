Covid, al Goretti aumentano i pazienti gravi e i ricoveri in terapia intensiva

LATINA – Aumenta la pressione sul pronto soccorso Covid del Goretti. Se nel fine settimana nella struttura di emergenza erano ricoverate 45 persone oggi il numero è già arrivato a 50. E si teme che il livello sia destinato a salire con conseguenze anche sui ricoveri in terapia intensiva e in area non critica. Non confortano, su questo fronte, i dati Agenas per il Lazio.

L’agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali nell’ultima rilevazione riferita a domenica 21 marzo ha detto che la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da pazienti Covid−19 nella nostra regione è pari al 34% ed è cresciuta del’1%, mentre la percentuale di Posti Letto di Area non critica (ovvero posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina general e pneumologia) riferita sempre ai pazienti Covid−19 è del 40%, anche in questo caso in crescita.

Si tratta, per le terapie intensive, di un livello allarmante dal momento che la soglia del 30% per le terapie intensive (e quella del 40% per le aree non critiche) è individuata come tale dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020.

Proprio nei giorni scorsi l’ospedale di Latina ha nuovamente aumentato di posti di Rianimazione a disposizione dei pazienti covid.