Il Latina vola in zona bianca per il match con il Muravera

LATINA – Non conosce soste il campionato di serie D per il Latina. Domani (mercoledì 3 marzo) alle 14,30, infatti, i nerazzurri saranno di scena in Sardegna per il recupero della decima giornata. La squadra di Scudieri affronterà la rivelazione Muravera, sesta in classifica ma con quattro gare ancora da giocare.

Domani sarà in campo anche l’avversaria diretta per la vetta, il Monterosi, impegnata in casa con la Vis Artena. Proprio oggi, tra l’altro, è stata fissata la data del recupero con i viterbesi: si giocherà il 14 marzo al Francioni, alle 14.30. Un altro recupero, infine, avrà per protagonista domani l’Insieme Formia, chiamato ad accogliere tra le mura amiche la Nocerina.

“Siamo al sesto impegno in venti giorni, abbiamo giocato domenica, mentre gli avversari si sono riposati, ma questo non vuole essere una giustificazione e non cambia le nostre motivazioni. E’ una partita importante, affrontiamo una delle squadre più forti del Campionato”, ha detto Scudieri presentando il match.