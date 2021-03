Il Pd Aprilia fissa le date delle sue agorà secondo la linea di Enrico Letta

APRILIA – Il nuovo segretario Partito Democratico ha lanciato una consultazione in tutti i circoli con un questionario da sottoporre alla discussione nei territori. Enrico Letta aveva infatti chiesto e proposto, nel corso dell’Assemblea Nazionale di domenica scorsa, di avviare un’ampia discussione programmatica per ripartire dalla base e per lavorare concretamente al rilancio del PD.

“Si tratta quindi di un’iniziativa importante, non scontata: significa ripartire dalle periferie e, anzi, dalla considerazione che non esistono periferie ma esiste invece una comunità democratica che vuole e deve essere ascoltata sul territorio – sottolinea il segretario Alessandro Cosmi – Data la situazione epidemiologica generale e le limitazioni previste dalla Zona Rossa, come circolo PD di Aprilia abbiamo cercato di diffondere il più possibile il documento e raccoglieremo nei prossimi giorni i conseguenti contributi di iscritti e militanti in modalità telematica attraverso due riunioni in video-conferenza, tramite la piattaforma GOOGLE MEET”.

Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 24 alle 19 e sabato 27 marzo alle 16. “Dalle federazioni provinciale e regionale del PD Lazio è arrivata comunicazione di terminare la consultazione sul territorio entro il 31 marzo”, spiega Cosmi.