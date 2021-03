Latina, sgomberate e murate le villette a schiera dei Di Silvio a Borgo San Michele

LATINA – Il nervosismo era alle stelle questa mattina quando Polizia di Stato e Polizia Locale di Latina, hanno sgomberato le sei villette realizzate in maniera completamente abusiva a borgo San Michele da alcuni appartenenti al noto clan Di Silvio. Tirate su in pochissimo tempo, senza la benché minima autorizzazione, in un terreno fuori mano: da oggi sono murate e dovranno essere abbattute.

“Le operazioni di oggi concludono le indagini coadiuvata dalla Polizia Locale – spiegano dalla Questura di Latina -, che ha permesso di accertare che in una strada secondaria del borgo, su un lotto di terreno a destinazione agricola, era stato realizzato un vero e proprio complesso edilizio in assenza di qualsivoglia atto amministrativo e men che meno di autorizzazioni o licenze a costruire”.

Le villette erano state sequestrate il 18 febbraio su provvedimento del G.I.P del Tribunale di Latina Giorgia Castriota dopo la richiesta del Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano. Questa mattina sono stati posti definitivamente i sigilli alle abitazioni che sono state affidate in custodia al Comune di Latina, e per le quali è stata accolta la richiesta di abbattimento del Sostituto Procuratore Dr. Giuseppe Miliano.