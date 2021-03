Nuovo boom di casi di covid a Latina e provincia: sono 225

LATINA – Sono stati 540 in provincia di Latina i decessi per covid dall’inizio della pandemia, 6278 in tutto il Lazio. Nella Giornata nazionale istituita per ricordare le vittime del virus questi sono i numeri che ci riguardano più da vicino.

Nella Asl di Latina sono 225 i nuovi casi e nessun decesso.

Il Report della Regione Lazio segna oggi 1963 nuovi contagi, in aumento così come i ricoveri e le terapie intensive. L’andamento settimanale dei casi è in crescita di quasi l’11%, i ricoverati sono 2422, in terapia intensiva ci sono quasi 300 persone e gli attuali casi positivi sono 44919.

Su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.688) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Nelle province si registrano complessivamente 579 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h.

VACCINI – Dopo lo stop degli ultimi giorni causato dal blocco di AstraZeneca che l’Ema ha oggi dichiarato sicuro e non associabile a casi di trombosi, le vaccinazioni agli over 70 potrebbero comunque ripartire con il siero Pfizer visto che l’azienda ha dichiarato di poter consegnare 10 milioni di dosi in Europa e al Lazio spetterebbero 130mila fiale.