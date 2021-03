Omicidio di via Palermo a Latina, parlano i testimoni

LATINA – Si è svolto ieri davanti la corte d’assise del Tribunale di Latina il processo nei confronti di Francesco Palumbo, l’uomo che il 15 ottobre del 2017 sparò contro i ladri che erano entrati in casa del padre in via Palermo a Latina. Secondo la ricostruzione fornita dai componenti della banda, Palumbo avrebbe sparato una lunga serie di colpi senza fermarsi nonostante le mani alzate dei ladri che non erano armati. In quella occasione morì Domenico Bardi e ieri Salvatore Quindici e Antonio Bellobuono hanno ricostruito quella domenica pomeriggio raccontando la dinamica degli eventi rispondendo alle domande del pubblico ministero Simona Gentile e degli avvocati della difesa Tommaso Pietrocarlo e Leone Zeppieri. Il processo è stato aggiornato al 28 maggio prossimo quando saranno ascoltati altri testi.