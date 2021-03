Quarta vittoria consecutiva per il Latina Calcio 1932

LATINA – Quarta vittoria consecutiva ieri per il Latina a Muravera, nel recupero della decima giornata del campionato di serie D. I nerazzurri si sono imposti per 1-0 grazie ad un sigillo di Di Renzo, l’ottavo stagionale, firmato ad inizio ripresa. L’inseguitrice Monterosi ha battuto 3-1 la Vis Artena restando a sei punti di distanza dalla vetta occupata dai pontini. Oggi, inoltre, un altro recupero vedrà per protagonista il Formia, contro la Nocerina. Tornando al successo del Latina in Sardegna, la squadra ha sofferto nel finale ma è riuscita a resistere al forcing degli avversari.