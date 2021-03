Racket degli autolavaggi a Latina, arrestati due egiziani

Due egiziani ritenuti a capo del cosiddetto racket degli autolavaggi sono stati arrestati oggi dalla polizia di Latina per i reati di incendio, tentata estorsione aggravata e turbata libertà dell’industria. L’indagine, culminata con un’ordinanza emessa dal Gip Cario, aveva preso spunto da un agguato incendiario avvenuto nel capoluogo il 20 maggio del 2019: il bersaglio dei piromani era stato un autolavaggio, peraltro già colpito due anni prima. Nel secondo raid, inoltre, degli ignoti avevano rimosso le telecamere di videosorveglianza sperando di non essere identificati. Sembra che in precedenza qualcuno avesse minacciato di morte il titolare pretendendo una somma di 300 euro a settimana. La Mobile è riuscita comunque a risalire ai responsabili dimostrando che uno degli arrestati aveva appiccato le fiamme nel primo agguato.