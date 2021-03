Tenta di dare fuoco al canneto su via Rossetti, arrestato per incendio doloso

LATINA – La Polizia di Latina ha arrestato giovedì sera un cittadino straniero responsabile di “incendio doloso”. Intorno alle 19:30 dopo le tante segnalazioni arrivate al 113, gli equipaggi delle Volanti della Questura sono intervenute in via Rossetti, ove era stato segnalato un uomo che intento a dare fuoco a un canneto, tra il distributore di benzina ENI e l’area adibita al lavaggio self-service di veicoli.

Il principio di incendio è stato spento dai Vigili del fuoco e l’uomo ha cercato di fuggire alla vista della Polizia. Quando è stato fermato è stato trovato in possesso di 4 accendini ed sulle mani e le braccia, presentava evidenti segni di “nerofumo” dovuto alla combustione.

L’uomo, accompagnato in Questura, è stato identificato per un cittadino indiano di 23 anni, già gravato da precedenti di polizia e tratto in arresto per il reato di incendio doloso.