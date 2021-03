Torna in campo la Benacquista Assicurazioni Basket Latina

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket reduce dall’ottima prestazione sul campo della capolista Forlì, dove ha sfiorato l’impresa di superare i blasonati padroni di casa, è già pronta per un nuovo, immediato e decisivo appuntamento. Sul parquet del PalaBianchini, mercoledì 31 marzo alle ore 18:00 i pontini riceveranno la Kienergia Rieti, per mandare in scena il recupero della 22^ giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West. La gara inizialmente prevista per domenica 7 marzo, era stata rinviata per problemi legati al Covid e ora, a distanza di circa tre settimane torna in auge il derby tra i nerazzurri e i reatini.

Rieti precede Latina di sole due lunghezze in classifica, la partita assume quindi tantissima importanza per entrambe le formazioni che durante questi ultimi appuntamenti della prima fase di qualificazione hanno il preciso obiettivo di conquistare il maggior numero di punti possibile. In occasione dell’incontro d’andata, disputato lo scorso 27 dicembre al PalaSojourner, la Kienergia Rieti aveva superato il team latinense con il risultato finale di 82-77.