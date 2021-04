A Fondi parte “Arriviamo con i libri”

FONDI – Al motto di “Arriviamo coi libri!”, ha debuttato a Fondi, lunedì 12 aprile il progetto “Biblioteche Volanti”: un’iniziativa diffusa che coinvolgerà l’intera città e durerà un anno, fino a febbraio del 2021, promuovendo la lettura di qualità agli oltre 2 mila bambini da zero a sei anni della Città.

Già nella prima settimana, il progetto raggiungerà oltre 100 bambini, con splendidi albi d’autore, nella Scuola dell’infanzia “Purificato”, il 12 e 13 aprile, e nella primaria “Amante”, domani venerdì 16 aprile.

Ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Leggimi Sempre, il format è reso possibile grazie al finanziamento del bando “Leggimi 0-6” del Cepell-Centro per il Libro e la Lettura (MIC), in partenariato con il Comune di Fondi (che ne è anche cofinanziatore), la ASL diTerracina-Fondi, il SistemaBibliotecario Sud Pontino e la CooperativaSociale Astrolabio e inoltre in collaborazione con l’Università di Padova, il sito Milkbook.it e la Casa della Cultura di Fondi.

È online anche il sito ufficiale www.leggimisempre.it, con la pagina web dedicata a tutte le date di aprile e di maggio; le date successive verranno aggiunte periodicamente.

In undici mesi, “volando” dentro e fuori dalla Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra” e senza arrendersi al Covid-19, si offrirà, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, un ricco calendario di iniziative gratuite, definite di mese in mese in base all’andamento della pandemia.