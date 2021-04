Covid, due associazioni alla sindaca Gervasi: “Serve un centro vaccinale a Sabaudia”

SABAUDIA – Serve un centro vaccinale a Sabaudia. Lo chiedono le Associazioni “Città Nuova” e “Scegli Sabaudia” evidenziando anche la mancata attivazione sul territorio comunale delle “misure atte a fronteggiare l’emergenza pandemica”. Facendo riferimento ai dati diffusi dalla ASL di Latina che mettono in rilievo “una preoccupante accentuazione dei contagi da Covid sul territorio di Sabaudia”, gli iscritti fanno notare come “l’età media della popolazione è avanzata e che circa il 10% degli abitanti del territorio appartiene a etnie diverse”.

“In primo luogo – si legge in una nota – ci si chiede perché il Sindaco, quale prima Autorità Sanitaria, non abbia sinora preteso l’attivazione di un Centro Vaccinale a Sabaudia, posto che gran parte delle persone anziane e dei soggetti fragili, per ricevere il vaccino sono costrette a raggiungere giornalmente i Centri di Terracina, Priverno, Latina e, in alcuni casi, anche Roma, con conseguenti comprensibili disagi”. Secondo gli iscritti alle due associazioni ci sarebbero anche le sedi e il supporto di personale: l’ ex Ipai di Via Conte Verde o i locali retrostanti la sede del presidio della Guardia Costiera, e l’hub avrebbe “poi potuto ricevere qualificato supporto dalla organizzazione sanitaria del Comando Artiglieria”.

Le Associazioni si chiedono poi “perché il Sindaco non abbia dato corso a una efficace campagna informativa e di sostegno a favore dei cittadini extracomunitari che vivono e lavorano sul nostro territorio” e “quali misure l’Amministrazione Comunale abbia già adottato o abbia intenzione di adottare concretamente per garantire un’estate sicura ai cittadini e ai tanti turisti che hanno già scelto Sabaudia come meta delle vacanze”.