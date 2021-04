Covid, lutto alla Uips: morto Antonio Marone e sua moglie Anna Maria Valle

LATINA – Saranno celebrati domani nella chiesa di San Carlo Borromeo a Latina i funerali di Antonio Marone, promotore della Maratona di Latina, ma anche di altre manifestazioni sportive di successo, morto per Covid al Goretti dove pochi giorni prima, per le conseguenze del virus, si era spenta la moglie Anna Maria Valle.

E’ stato il presidente del comitato Uisp di Latina Andrea Giansanti a darne notizia esprimendo vicinanza ai familiari colpiti: “Il Comitato UISP di Latina perde per colpa del Covid uno storico e prezioso dirigente componente dei comitati organizzatori della Maratona di Latina di cui è stato fondatore, di Vivicittà e di Bicincittà”. Con Giansanti, si uniscono al dolore dei familiari, il Segretario generale del comitato Domenico Lattanzi e il Segretario generale UISP nazionale Tommaso Dorati, anche a nome dell’intero Consiglio del Comitato.

Sul profilo di Antonio Marone resta l’ultima immagine felice della coppia: alla fine di gennaio, la laurea in Medicina del figlio Francesco.