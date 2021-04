Donne e lavoro, convegno del sindacato Clas

LATINA – “Donne e Lavoro anno 2021 Politiche di Genere e Progresso Sociale”. E’ questo il titolo dell’evento online promosso da Sindacato CLAS, in programma giovedì 8 aprile ore 17:30 in diretta facebook sulla pagina di Sindacato CLAS.

Si tratta di un evento con ospiti nazionali, un dibattito con al centro la condizione del lavoro e le politiche di genere viste dagli occhi delle donne.

Il programma prevede i saluti del presidente di Sindacato CLAS, Davide Favero e l’introduzione al dibattito della segretaria nazionale di CLAS, Simona Rossi Querin.

Sono poi previsti gli interventi di Ileana Piazzoni, Capo Segreteria tecnica del ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, Daniela Rondinelli, europarlamentare ed Eleonora Mattia, presidente della Commissione lavoro della Regione Lazio.

Le conclusioni sono affidate alla Sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le Politiche sociali, Tiziana Nisini.

Il convengo sarà anche l’occasione per presentare il neonato Dipartimento donne di Sindacato CLAS.