L’Esercito Italiano protagonista a Run4Hope 2026 con una tappa a Sabaudia

È stato inaugurato questa mattina, sul lungomare di Latina, presso piazzale dei Navigatori, il Monumento ai Marinai d’Italia, opera dedicata a tutti coloro che hanno servito il Paese in mare.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Navale Italiana, oltre a studenti e cittadini.

Il monumento nasce come simbolo di memoria, unità e pace. Un significato sottolineato anche dalla sindaca Matilde Celentano, che ha evidenziato il valore dell’opera come luogo di riflessione e come richiamo alla collaborazione tra i popoli. Centrale, nella composizione, l’ancora donata dalla Marina Militare, simbolo di stabilità e appartenenza.

L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà private, che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera donata al Comune.

Il monumento si inserisce inoltre in un più ampio progetto di valorizzazione del lungomare cittadino, che prevede interventi di riqualificazione, nuove modalità di gestione delle spiagge, il potenziamento dell’accessibilità e investimenti per il miglioramento degli spazi urbani e della viabilità.

Un’opera che punta a diventare non solo un luogo simbolico, ma anche uno spazio vissuto quotidianamente dalla comunità.