Dopo i casi Covid tra gli avvocati pontini, riunione d’urgenza in Tribunale

LATINA – Quattro avvocati pontini positivi al Covid e necessità di ridurre le udienze. E’ quanto è stato stabilito in una riunione di emergenza che si è svolta ieri pomeriggio in Tribunale a Latina tra il presidente Caterina Chiaravalloti, il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati Giacomo Mignano e il responsabile del Dipartimento prevenzione della Asl Antonio Sabatucci. La richiesta arrivata dal commissario è quella di limitare a dieci il numero delle cause da trattare per ogni giudice o collegio e distanziarle temporalmente di 40 minuti per evitare che aule e corridoi si affollino in maniera eccessiva. Anche la presidente del Tribunale ha convenuto sulla necessità di ridurre l’attività in presenza. Le misure potrebbero essere adottate nel giro di pochi giorni.