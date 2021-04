Incidente in Via Epitaffio alle porte di Latina Scalo, muore Maddalena D’Anna, aveva 25 anni

LATINA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte su Via della Stazione, sul tratto più vicino all’abitato di Latina Scalo dal quale proveniva l’auto guidata da Maddalena D’Anna. La ragazza, 25 anni, originaria di Maddaloni in provincia di Caserta ma residente a Latina, ha perso la vita dopo che la sua Lancia Ypsilon ha sbandato finendo fuori strada contro il tronco di uno dei grossi pini che costeggiano l’arteria a 500 metri circa dal semaforo dell’Appia. L’auto si è letteralmente accartocciata e per lei, all’arrivo dei soccorritori del 118 non c’era già più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale che sta cercando di ricostruire le cause dell’incidente, forse dovuta ad una distrazione mentre era alla guida sul tratto di rettilineo. Erano circa le 21 e pioveva, Maddalena tornava dalla Casa di Riposo nella quale lavorava come operatrice socio assistenziale. La giovane era attesa dal fidanzato che è arrivato sul luogo dell’incidente poco dopo lo schianto, forse preoccupato di non vederla arrivare. (nella foto il luogo dell’incidente)