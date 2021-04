La visita dell’assessore D’Amato a Latina: “I dati migliorano, servono ancora più vaccini per riaprire in sicurezza”

LATINA – “Sono qui prima di tutto per ringraziare i nostri operatori. A Latina siamo vicini alle 100mila somministrazioni di vaccino ed è importante aumentare questa campagna vaccinale, chiediamo per questo il contributo di tutti, dei medici di medicina generale dei nostri hub, solo vaccinando le fasce dei 70 e 80 anni e i fragili potremo pensare alle riaperture. Siamo soddisfatti perché la Regione Lazio è quella che ha vaccinato di più in relazione alla popolazione”. L’assessore regionale Alessio D’Amato era a Latina questa mattina, ricevuto all’ospedale Santa Maria Goretti dalla direttrice generale Silvia Cavalli, presenti il prefetto Maurizio Falco, il sindaco Coletta e i consiglieri regionali pontini, Forte e Simeone.

D’Amato si è soffermato anche sui vaccini sottolineando il beneficio che quelli a disposizione possono avere: “I rischi di una Tac con liquido di contrasto sono superiori. Mi auguro che le verifiche vengano fatte in fretta”.

Nel corso della sua visita D’Amato si è soffermato anche sulle riaperture anticipando gli ultimi dati del Lazio: indice Rt in diminuzione a 0,79, è in discesa anche l’incidenza mentre resta ancora elevata la pressione soprattutto sulle terapie intensive e sono tanti i casi gravi di pazienti Covid anche nella struttura del capoluogo. “Gli indicatori ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione. Accanto a questo dobbiamo aumentare la capacità di vaccinazione, perché questo è il mix che ci porterà alla progressiva riapertura in sicurezza delle attività sociali, economiche e sportive”.

La visita della delegazione Asl con l’assessore è proseguita all’ex Rossi Sud, nel centro fieristico sulla via dei Monti Lepini dove si progetta di aprire un drive in vaccinale per la vaccinazione delle categorie più giovani, sotto i 60 anni come ha spiegato la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli