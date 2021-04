Latina, donna muore nell’incendio della sua abitazione, intossicato il vicino

LATINA – Una donna di 62 anni è morta questa mattina nell’incendio della sua abitazione in Via Golfo degli Aranci a Borgo Grappa. Sul posto, dopo aver visto fumo uscire dall’abitazione, sono intervenuti subito i carabinieri della stazione locale e che hanno lanciato l’allarme 115. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina a spegnere il rogo, ma quando sono entrati in camera da letto, per la signora, non c’era più nulla da fare. Intossicato il vicino di casa che è stato soccorso dal 118.