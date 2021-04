Latina, i dossi di via della Rosa danno fastidio: rimossi

LATINA – I dossi di Via della Rosa a Latina danno fastidio a qualcuno che evidentemente deve rallentare troppo e quindi meglio rimuoverli. Ha dell’incredibile quello che è accaduto nelle scorse ore, e che è stato segnalato dall’assessore ai Lavori Pubblici e Decoro, Emilio Ranieri.

Sul lungo rettilineo, che è ormai importante collegamento tra Via Isonzo e la rotatoria del Piccarello, l’asfalto è stato rifatto completamente da pochi mesi. “Un tavolo da biliardo”, si sente dire. E proprio per evitare che si trasformi in una pericolosa pista da corsa, il Comune l’ha dotata di dossi che obbligano le auto a mantenere la velocità consentita che in città (e quindi anche su Via della Rosa) è di 50km orari. Oggi la sorpresa. Qualcuno si è messo al lavoro, in mezzo alla strada, probabilmente di notte quando il transito è minore, e ha reso inutile il dissuasore di velocità asportandone quattro parti.

Il costo della inevitabile riparazione ricadrà a questo punto sulle casse del Comune e quindi anche su quelle dei cittadini. Esattamente come riparare le porte di protezione degli impianti del Palazzetto dello Sport di Via dei Mille, anche quelli divelti barbaramente.