Latina, land art nel giardino dell’Avis, il dono l’artista Aldamaria Gnaccarini

LATINA – E’ stata intitolata Shangai, giochiamo a donarci, l’installazione di land art donata all‘Avis dall’artista di Latina Aldamaria Gnaccarini che ci ha lavorato in questi giorni, in vista dell’inaugurazione in programma venerdì 30 aprile alle 16 nel giardino della sede dei donatori di sangue intitolato a Oreste Barboni e Ermanno D’Erme.

“La donazione avviene in un momento in cui il plasma è al centro dell’attenzione sanitaria anche per la cura dal contagio da CoronaVirus. L’occasione dell’evento porrà fortemente l’accento sulle donazioni”, sottolinea Fabio D’Achille, delegato alla promozione dell’Arte contemporanea del Comune di Latina.

L’opera è un fascio di rami di mimosa recuperati dopo temporali, colorati di giallo e assemblati dall’artista. “Spettacolo naturale che nasce e prende corpo dalla Terra, si insinua nello spazio, abitandolo, abbracciando l’aria”, secondo la descrizione che ne fa la critica d’arte Francesca Piovan.