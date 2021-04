Oroscopo del giorno 10 Aprile 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi pesa abbastanza il fatto che il partner è preso dalle attività personali: cercate di riconsiderare le parole prima di fare rimproveri ingiusti. Single: l’aspetto astrale non è del tutto favorevole ai nuovi incontri e se avete un appuntamento ci vorrà del tempo per concretizzare. Professionalmente, potreste dover affrontare una serie di eventi spiacevoli, tuttavia, questo percorso vi sarà utile e vi aprirà nuove prospettive di successo. Per quanto riguarda la salute, cercate di prestare più attenzione al cibo e, se possibile, evitate i prodotti con troppi zuccheri.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, discuterete del passato e soprattutto del futuro e deciderete come raggiungere il vostro obiettivo. Un leggero bisogno di sicurezza può comparire qua e là, ma i partner saranno rapidamente rassicuravi. Single: sarete molto sentimentali e penserete con fantasia alla vostra situazione attuale, tuttavia, fate attenzione quando ritornerete alla realtà. A lavoro, la giornata sarà ideale per fissare appuntamenti fruttuosi o stabilire un contatto per un futuro incontro professionale. Per quanto riguarda la salute vi sentirete sereni e deciderete di godervi ogni momento della vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, gli amori si risveglieranno ed i legami intimi si intensificheranno. Godetevi l’un l’altro e lasciate le preoccupazioni quotidiane da parte per alcuni giorni. Single: siete pronti ad iniziare nuove avventure e gli incontri che farete vi guideranno verso l’amore. La situazione professionale si sta consolidando e vi consente di considerare il futuro con un po’ più di serenità. La salute non vi causerà alcun tipo di problema: godetevi la giornata perché sarete efficaci ed operativi in tutti i settori.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia potreste vivere un’atmosfera un po’ pesante: avrete difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e non apprezzerete il comportamento del partner. Single: cercate di non lasciare che l’ansia prenda il sopravento. Incontratevi con persone che sanno divertirsi per superare questa fase. Professionalmente riuscirete ad assumervi le vostre responsabilità con determinazione e saggezza. Per quanto riguarda la salute, non sarete al top della vostra forma, specialmente se vi siete sforzati troppo negli ultimi giorni.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia, avete difficoltà a capire ciò che volete veramente, spingendovi a dubitare della sincerità del partner. La vostra incapacità di decidervi distorce la visione della realtà. Single: anche voi avete dei dubbi su tutto e su tutti. Una breve pausa per pensare vi farebbe bene. Professionalmente, le Stelle portano fluttuazioni o cambiamenti: una valutazione obiettiva del vostro avanzamento di carriera in relazione alla situazione personale sarebbe rilevante. Per quanto riguarda la salute, sentirete una leggera tensione nervosa e dovreste pensare di più al vostro benessere: prendetevi una pausa per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, i vostri sentimenti sono ambivalenti ed il partner lo noterà. Dovreste raddoppiare gli sforzi e sarebbe meglio comunicare di più, altrimenti la giornata sarà segnata da esitazioni tra amore e odio, gioia e tristezza. Single: non allontanate le persone che vogliono avvicinarvi. Professionalmente è arrivato il tempo di trovare nuove opportunità che potrebbero portarvi maggiori motivazioni. Per quanto riguarda la salute non sarete al top delle vostre condizioni: dovreste prestare più attenzione all’alimentazione e cercare di consumare un cibo più equilibrato.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di parlare più spesso con il partner: anche se c’è una certa distanza tra voi, discutendone potreste avvicinarvi. Single: siete molto nostalgici ed il pensare al passato non vi aiuta a guardare verso il futuro. A lavoro sarete esitanti e non riuscirete a portare a termine definitivamente nessuna delle vostre attività, ma non preoccupatevi, domani sarà un giorno migliore. Per quanto riguarda la salute siete troppo stressati e dovreste cercare di recuperare l’energia che al momento vi manca.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare qualche discussione non troppo piacevole: cercate di mantenere la calma e tutto andrà bene. Single: la maggior parte di voi non avrà voglia di pensare alla vita sentimentale. A lavoro sarete molto nervosi e non sarete in grado di rimanere obiettivi: concentratevi sul da farsi per evitare i conflitti. Per quanto riguarda la salute dovreste prestare più attenzione alle necessità fisiche: cercate di riposare per allentare un po’ le tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercherete di fare tutto il possibile per godervi appieno il vostro rapporto; nutrite sentimenti sinceri e potenti e non sarete in grado di accettare nessuna superficialità. Single: avete l’influenza benefica delle Stelle dalla vostra parte. A lavoro sarete perspicaci e riuscirete ad evitare di cadere in certe trappole strategiche. Per quanto riguarda la salute, dovreste provare alcune terapie naturali: riuscirete a combattere più facilmente i piccoli problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single è arrivato il tempo di reagire: o scegliete di fare qualche compromesso per la salute del vostro rapporto, o ammettete che la situazione attuale non è di vostro piacimento, procedendo su una strada diversa. A lavoro dovreste cercare di prendere di più in considerazione l’opinione dei vostri colleghi e cercate di essere più flessibili nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, cercare di vedere la vita da un punto di vista positivo vi aiuterebbe a migliorare sia lo stato d’animo che il morale: prendetevi del tempo per riflettere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. In coppia dovreste passare una bella giornata accanto al partner: approfittate di questo aspetto astrale per parlare di cose importanti. Single: uscite di più insieme agli amici ed avrete più occasioni di incontrare persone interessanti. Professionalmente siete ambiziosi e nulla riuscirà ad impedirvi di fare quello che vi siete proposti. Per quanto riguarda la salute, vi sarà difficile non arrendervi alle tentazioni della vita quotidiana: cercate di capire quali sono i problemi da risolvere.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata sotto il segno del romanticismo: approfittatene per organizzare un momento speciale solo per voi due. Anche per i single ci saranno delle belle sorprese: se siete invitati ad una festa non rifiutate. A lavoro, il Sole vi aiuterà a sviluppare ancora di più la vostra immaginazione ed il vostro lato creativo: osate a mettere in opera i progetti lasciati in sospeso. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio fare un check-up ogni tanto per sentirvi rassicurati e sereni.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.