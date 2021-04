Oroscopo del giorno 16 Aprile 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Sul piano sentimentale, le coppie cercheranno di aggiungere un po’ di pepe alla relazione ravvivando le emozioni da condividere. I single avranno una giornata promettente: potrebbero finalmente incontrare una persona speciale. Professionalmente, la vostra mente è aperta a nuove opportunità, la vostra immaginazione e le vostre abilità sono al top. La salute è protetta durante questa fase di sestile che facilita la rigenerazione fisica e cerebrale. È anche un posizionamento astrale ideale per coloro che decidono di rinunciare ad una cattiva abitudine.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente avrete le giuste capacità per coltivare l’armonia di coppia: nell’intimità, la vostra immaginazione vi farà vivere momenti speciali e vi aspetta una bella serata. Per i single sarà la giornata ideale per nuovi incontri. A lavoro, il clima astrale aumenterà sicuramente il vostro potere di persuasione, tuttavia, potrebbe essere necessario agire con diplomazia. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale è favorevole per l’equilibrio emotivo ed è di buon auspicio per la forma fisica e la salute in generale.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e crea un po’ di disordine nel piano sentimentale. I pianeti vi stanno ostacolando e potrebbero persino farvi commettere degli errori. Se siete in coppia non dimenticate le promesse fatte al partner. Per i single è consigliato avere le idee chiare: cercate di capire se volete un rapporto serio o meno. In campo professionale potreste dover affrontare una giornata complicata: eventi imprevisti vi faranno perdere tempo ed innervosire. Fate un passo indietro ed armatevi di pazienza per riuscire a concludere le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, non avrete nessun tipo di problema, tuttavia, siate vigili e non superate i vostri limiti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno in perfetta armonia: si annuncia una buona giornata per considerare progetti comuni a lungo termine. I single sono tentati di esprimersi più chiaramente e mostrare la loro parte di sensibilità. A lavoro, Marte influenzerà il lato creativo delle persone: le idee emergeranno una dietro l’altra nella mente e sarete piacevolmente sorpresi di poterli esprimere senza difficoltà ai vostri collaboratori. La salute è ottima: anche se negli ultimi giorni avete avuto qualche problemino, tutto si sta risolvendo al meglio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno ed aumenta notevolmente i vostri sentimenti in amore. In coppia le vostre confidenze sono accolte con gentilezza: il partner è molto attento ed il clima interno è armonioso. Single: tanta passione nell’aria, dovreste approfittare delle opportunità della vita. A lavoro, il periodo di attesa sta arrivando alla fine: l’influenza astrale aumenta le possibilità di successo; siete in grado di raggiungere un livello superiore e potreste persino superare i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, Giove ha un’influenza benefica: dovreste sentirvi carichi e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale siete molto passionali e provate in tutti i modi a dimostrare il vostro affetto. In coppia, l’atmosfera è armoniosa e potreste pensare a nuovi piani per il futuro. Il vostro partner ne sarà piacevolmente sorpreso. Per i single, un incontro fatto di recente ha grandi possibilità di cambiare il vostro stile di vita. A lavoro, l’aspetto astrale porta un soffio di innovazione: le cose si stanno muovendo nella giusta direzione oggi e suggeriscono una svolta positiva nella vostra vita. Per quanto riguarda la salute, siete pieni di energia, tuttavia, è importante curare il vostro corpo per mantenervi in piena salute.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la relazione si evolve grazie ai progetti che avete in comune. Single: desiderate ardentemente una maggiore stabilità, ma soprattutto emotiva. Forse dovreste essere più esigenti nelle scelte prima di intraprendere una nuova strada. A lavoro è arrivato il momento di mostrare le vostre abilità: gestite le cose con fermezza e fidatevi del vostro istinto. La salute è ad un buon livello, tuttavia, godetevi questo bellissimo aspetto planetario per rilassarvi di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, fate attenzione a come comunicate con il vostro partner: se avete qualcosa da chiedere fatelo con tatto e delicatezza. Single: vi rifiutate di aprirvi agli altri ma se non mostrare i vostri sentimenti sarà complicate iniziare un sano rapporto. Professionalmente avete la sensazione di crollare sotto una montagna di lavoro. Non perdete la speranza, tutto ciò che farete oggi sarà utile in futuro. Concentratevi di più per essere produttivi. La salute è buona, tuttavia potreste avvertire dei piccoli fastidi: non preoccupatevi non avranno un impatto serio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno e la confusione sentimentale si farà sentire: o nella visione del futuro, o anche nelle problematiche presenti. In coppia, non drammatizzate la situazione: ci sono sempre alti e bassi in un rapporto, lasciate che il tempo risolvi la questione. Single: dovreste provare ad esprimere meglio le vostre emozioni. A lavoro dovreste saper ascoltare di più il vostro istinto: potreste dover affrontare un problema di efficienza e sarà decisivo sviluppare una strategia adatta alla situazione. Apritevi anche alle idee degli altri. La salute è molto buona: cogliete l’occasione per muovervi di più.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, le Stelle vi incoraggiano ad affermarvi e pensare al futuro. Il rapporto di coppia migliorerà notevolmente, ma non diventate troppo insistenti. Single: se avete fato un incontro di recente, avrete più coraggio e la paura di essere respinti svanirà. A lavoro, l’atmosfera generale è piacevole. Se lavorate in una squadra, chiarite il vostro punto di vista e mostrate le vostre capacità: sarete ricompensati. La configurazione astrale è favorevole anche per la salute: siete dinamici ed instancabili, la vostra dieta è equilibrata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno ed enfatizza il dialogo nelle coppie. Questa configurazione astrale vi invita a parlare apertamente di qualsiasi cosa con il partner. Single: avete fiducia in quello che la vita ha da offrire e questo promuove i rapporti con gli altri e nuove relazioni. Sul piano professionale siete molto rigorosi, tuttavia, alcuni problemi potrebbero essere inevitabili. Un piano diverso vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi più facilmente. Dal punto di vista della salute, gli ultimi giorni vi sentite più calmi e tranquilli: potreste aver trovato uno stile di vita migliore, tuttavia, si raccomanda un po’ di riposo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno privilegiando il piano sentimentale. In coppia avete trovato il giusto equilibrio e state mettendo insieme piani per il futuro. Alcuni di voi potrebbero pensare di far crescere la loro famiglia. Single: siete molto sereni e potreste riconsiderare un vecchio rapporto; avete le armi giuste per farlo funzionare questa volta. A lavoro, il transito lunare rafforza le vostre convinzioni. Indipendentemente dal progetto in essere, siete decisi e certi di procedere nella giusta direzione, tuttavia, non cullatevi sugli allori. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi avrà una grande forma fisica ed un morale infallibile.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.