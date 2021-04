Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, parere favorevole dal Cal

LATINA – L’Assemblea del Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha dato oggi il parere favorevole all’approvazione del nuovo “Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)”, uno strumento essenziale per la salvaguardia del paesaggio e per uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle attività produttive nei territori. “Si tratta di provvedimento fondamentale che prevede nuovi strumenti per il governo del territorio e per la difesa dei beni paesaggistici che rappresentano il nostro patrimonio – dichiara Carlo Medici, Presidente della Provincia di Latina che è intervenuto nel CAL in rappresentanza delle Province laziali – e che arriva all’approvazione dopo un lungo e accidentato percorso. Auspichiamo che, dopo il nostro via libera, il Consiglio regionale approvi definitivamente il Piano per dare alla Regione Lazio regole certe e funzionali per il bene dei nostri territori e delle nostre comunità.”

“A seguito della revisione del PTPR – aggiunge Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone e di UPI Lazio – i cittadini avranno a disposizione un quadro normativo certo per l’applicazione delle disposizioni in materia paesaggistica e gli enti locali potranno dotarsi di uno strumento di pianificazione che offrano la possibilità di programmare lo sviluppo dei territori nel pieno rispetto della natura e dei paesaggi.”