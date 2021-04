Terracina, arrestato un 33enne per spaccio di stupefacenti

TERRACINA – I Carabinieri di Terracina hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 19,15 grammi di cocaina; 11,5 di marijuana; 4,5 di hashish; 2,3 di mannite e materiale vario per la preparazione ed il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’arrestato è ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.