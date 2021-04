Top Volley Cisterna di nuovo in campo, al palasport di Cisterna arriva Modena

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo, nel turno infrasettimanale di domani (mercoledì) alle 17:00, per i play-off quinto posto. Al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina arriva Modena in un match cruciale per il cammino della formazione pontina in questa appendice al campionato di Superlega Credem Banca che mette in palio un posto alla prossima edizione della Challenge Cup: entrambe le squadre sono appaiate a sette punti nella classifica del girone e, anche per questo, si tratta di una sorta di spareggio per l’accesso alle semifinali.

«Contro Modena ci aspetta una partita da dentro e fuori, affronteremo una squadra che sta mettendo in mostra tanti giovani interessanti con l’aiuto di campioni che hanno molta esperienza – assicura Oreste Cavuto, posto quattro della formazione pontina – Per continuare il nostro cammino verso la fase finale del torneo, è evidente che questa partita diventa assolutamente fondamentale, anche per questo mi aspetto sul campo una vera battaglia».

La Top Volley Cisterna arriva a questo appuntamento (penultimo turno del girone dei play-off quinto posto) dopo il passo falso di Padova che ha complicato la rincorsa al vertice della classifica. Le prestazioni di carattere dimostrate da Sabbi e compagni, nei match precedenti a quello di Padova, avevano consegnato una Top Volley in grande spolvero e lanciatissima verso i primi quattro posti: la caduta dell’ultimo match ha reso complicata questa partita contro i modenesi.

«Arriviamo da una sconfitta in tre set dopo alcune prestazioni importanti e giocare contro Modena è sempre una bella sfida – dice Samuel Onwuelo, opposto della Top Volley ed ex di Modena – per quanto ci riguarda siamo molto carichi e motivati in quanto cerchiamo una riscossa immediata perché abbiamo l’obiettivo di andare in fondo in questo play-off quinto posto».

«Sono contento della mia prestazione di domenica con Verona e soprattutto della vittoria della squadra, andiamo a Cisterna consapevoli che ci troveremo davanti una squadra con tanta voglia di riscatto e di fare bene – ha aggiunto Paolo Porro (Leo Shoes Modena) – Dovremo approcciare la gara nel modo giusto e giocare il nostro miglior volley».

La partita tra Top Volley Cisterna e Leo Shoes Modena verrà trasmessa in diretta streaming su Elevensports.it con fischio d’inizio alle 17:00 e collegamento, con interviste prepartita, dalle 16:45.