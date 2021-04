Vaccinazioni, attese nuove consegne ai medici di base della Asl di Latina. I numeri

LATINA – Sono poco più della metà gli anziani residenti nel Lazio già vaccinati, ai quali sono state somministrate entrambe le dosi di vaccino Pfizer, per l’esattezza il 51,5% degli over 80. Il dato è stato diffuso oggi dall’Unità di Crisi Regione Lazio. L’81,2% dei prenotati appartenenti a questa fascia di età, invece, ha ricevuto una sola dose.

PASQUA E PASQUETTA – Nel Lazio la campagna vaccinale non si è interrotta per le festività e ieri nel giorno di Pasquetta con 18649 mila vaccinazioni è stato somministrato oltre il 20% del totale eseguito a livello nazionale. Una somministrazione su 5 in pratica, in Italia, è stata eseguita nel Lazio.

Nella Asl di Latina sono state 1266 le somministrazioni eseguite nelle sedi vaccinali del territorio, per ognuna delle due giornate festive per un totale, da gennaio ad oggi, di 76.967 vaccinazioni.

DOSI AI MMG – Proseguiranno anche questa settimana le vaccinazioni presso i medici di Medicina generale: a ciascuno dei 257 professionisti convenzionati che hanno aderito alla campagna vaccinale, diventando vaccinatori, andrà un flacone di Pfizer (destinato alle somministrazioni domiciliari per gli anziani) e uno di Astra Zeneca (per i pazienti appartenenti alle classe di età per le quali è stata aperta la vaccinazione). Si tratta della fornitura minima, 17 dosi per ciascun medico, 6 di Pfizer e 11 di Astra Zeneca, per un totale settimanale di 4369 dosi. Il resto delle circa 10mila arrivate in questi giorni andrà agli hub.

Giovedì sarà inaugurata la nuova sede vaccinale istituita presso il teatro San Francesco nella zona del Piccarello, che sarà sede della vaccinazioni con Astra Zeneca.