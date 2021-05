Accetta di rivedere il suo ex, lui la chiude in casa e la picchia per ore: arrestato un 32enne di Fondi

CISTERNA – Aveva accettato di rivedere il suo ex per un chiarimento, pregata da lui che sembrava pentito, una giovane donna è invece finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni, picchiata selvaggiamente da un 32enne di Fondi che è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti e sequestro di persona. La vittima del pestaggio, soccorsa da un amico che l’ha trovata in una stazione di servizio nei pressi di Cisterna e ha chiamato il 118, era riuscita a fuggire da casa del suo ex dopo ore in cui, trattenuta contro la sua volontà nell’abitazione a Fondi, era stata massacrata: un trauma polmonare con versamento pleurico, costole rotte, traumi, contusioni ed ecchimosi di vario genere, l’esito. La donna, letteralmente terrorizzata, quando ha visto che lui si era distratto, è uscita da casa, ha preso l’auto e disperata ha guidato fino a Cisterna, lontano da lui, per mettersi in salvo. Poi i soccorsi e l’arresto.