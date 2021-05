Covid, 61 contagi in provincia di Latina, nessun decesso

LATINA – Prosegue l’andamento a rilento della curva dei contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Oggi ne sono stati registrati 61, 14 dei quali a Cisterna, 10 nel capoluogo, 9 a Terracina, 8 a Fondi e 5 ad Aprilia. Nelle ultime 24 ore non è avvenuto alcun decesso, per il secondo giorno consecutivo, ci sono stati 4 ricoveri, 204 nuovi guariti e 4161 vaccinati.

A tal proposito il Lazio in queste ore ha superato il traguardo di due milioni e mezzo di somministrazioni. Il 35% di prime dosi sull’intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Regione sottolineando anche il successo straordinario avuto dall’iniziativa Open Day Astra Zeneca per gli over 40. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha parlato di un’esperienza da ripetere, con un numero di dosi necessariamente maggiore da richiedere alla struttura commissariale. Nel frattempo a Latina è stata montata la tensostruttura all’interno della ex Rossi Sud che da lunedì consentirà di somministrare altri 250 vaccini.