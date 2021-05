Covid, crollano i contagi nelle scuole della provincia di Latina: da 191 a 47

LATINA – Crollano i contagi nelle scuole della provincia di Latina passati da 191 della terza settimana di aprile ai 47 degli scorsi sette giorni (incluso il 19 maggio). I dati diffusi dalla Asl di Latina descrivono un quadro in linea con la situazione generale di diminuzione dei nuovi casi di covid. I 47 di oggi sono distribuiti 5 nelle scuole dell’Infanzia, 28 tra scuole primarie e medie e di nuovo 5 nei licei, nessun caso tra i collaboratori scolastici, 7 tra i docenti e 2 tra il personale dei educativi per l’infanzia.

In totale ci sono 43 classi in quarantena, 55 studenti e 10 docenti attualmente positivi (alcuni dei quali emersi nelle settimane precedenti e ancora non guariti).