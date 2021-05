Donazione multiorgano al Goretti, l’ultimo atto di generosità di Enza

LATINA – E’ stato eseguito al Goretti di Latina, ed è terminato da poco, un multi-prelievo d’organo. La donatrice è una donna di 46 anni deceduta a causa di un’emorragia cerebrale. E’ stato l’ultimo atto per Enza Berti, attivista politica a Sezze. Sono stati i suoi familiari, sostenuti anche da alcuni amici medici, ad autorizzare l’intervento.

Alcuni organi per la prima volta sono stati trasferiti al Bambino Gesù per situazioni di emergenza di tipo pediatrico, uno in un Centro Trapianti di Roma e uno a Bergamo – spiega il direttore sanitario del Goretti Sergio Parrocchia – Cuore, il fegato che andrà a due pazienti grazie allo “split”, e due reni. Due di questi organi inoltre hanno consentito di corrispondere a situazioni drammatiche di emergenza nazionale, ovvero a casi di pazienti in imminente pericolo di vita se non trapiantati. Il mio grazie va ai familiari della donna per il loro generoso gesto e all’equipe di sala operatoria e rianimazione che hanno operato dimostrando che il covid non ferma l’esecuzione di attività complesse e imprtanti per la collettività”.