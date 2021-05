Giornate Fai di Primavera, Gaeta e il Cinema per scoprire luoghi e panorami scelti come set

GAETA – Tornano le Giornate Fai di Primavera e a Gaeta la delegazione locale del Fondo Ambiente Italiano propone un viaggio tra edifici e panorami utilizzati come location cinematografiche. Tre gli itinerari per i quali basta avere scarpe comode ai piedi.

Sabato e domenica “Gaeta e il Cinema”, la cui ultima tappa sarà al bastone La Favorita per visitare la mostra su Gaeta e il Cinema. “Gli ospiti entreranno all’interno del bastione e arriveranno alla terrazza di copertura dove sarà allestita una mostra sul rapporto che dura da decenni tra la città e il cinema che l’ha scelta come set in svariati film a partire dagli anni trenta dello scorso secolo – spiegano dal Fai – Solo negli ultimi anni sono stati girati una decina di Film, tra cui scene di The New Pope di Sorrentino all’Amica Geniale, finendo con scene di Game of Thrones girate nel 2020”.

Previsto anche l’incontro con l’autore del libro Gaeta è cinema, Antonio Di Tucci. Si parte da Porta Carlo III.

Sabato 15 maggio si potrà anche visitare la villa che è stata set del Film Croce e Delizia con Alessandro Gasmann e Fabrizio Bentivoglio in località Monte a mare lungo la Via Flacca al Km 22,4.

Domenica 16 maggio, la gita si intitola B&B Il Vecchio e il mare, perché nella terrazza che domina l’edificio sono state girate scene del Film Compromessi Sposi nel 2019 diretto da Francesco Miccichè con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Siamo nella Gaeta Medioevale a Calata S. Giovanni, 17

Accompagneranno gli apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico E. Fermi di Gaeta

ORARI VISITE: Mattina: Ore 10 – 13 Pomeriggio: Ore 15,30 – 19

INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE