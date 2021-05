Il Latina calcio affronta la capolista Monterosi

LATINA – Oggi il Latina calcio sarà impegnato sul campo della capolista Monterosi in una giornata che potrebbe segnare la matematica promozione dei viterbesi in serie C. La squadra nerazzurra, ancora orfana di Esposito, sembra già proiettata all’impegno dei playoff, un traguardo da centrare per sperare nel ripescaggio. Riguardo alle altre formazioni della provincia, il Formia ospiterà l’Arzachena mentre nel girone F l’Aprilia ospiterà il Real Giulianova per il recupero della 29esima giornata.