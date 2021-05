La pandemia e la crisi del lavoro a Latina, convegno di Laboratorio Identità Futuro

LATINA – Il Movimento, Laboratorio Identità Futuro organizza per domani giovedì 6 maggio alle ore 19 sulla propria pagina Facebook un interessante convegno dal titolo: ‘La pandemia e la crisi del lavoro a Latina e provincia: il grido d’allarme delle associazioni di categoria’.

Un incontro a tutto campo con le categorie produttive e i responsabili delle associazioni per capire come fare a ripartire dopo la pandemia. Quali sono i dati del lavoro in provincia e cosa succederà dopo la sblocco dei licenziamenti? Come evitare l’ennesimo colpo all’occupazione e alle famiglie? Se ne discuterà insieme a Nicola Tavoletta del Consiglio Nazionale Acli; Dennis Carnello Presinente Coldiretti Latina; Alberto Ordiseri Segretario Provinciale Ugl Latina; Davide Favero Presidente Nazionale Sindacato Clas; Edgardo Bellezza Presidente Provinciale Unicop Latina e Mauro Carletti Direttore Provinciale Patronato Epas. A moderare l’incontro la Consigliera Comunale di Laboratorio Identità Futuro, Giovanna Miele.

_«Come ho avuto modo di ribadire qualche giorno fa_ – spiega la Consigliera Comunale di *Laboratorio Identità Futuro*, *Giovanna Miele* – _è importante l’impegno di tutte le forze politiche e di tutti gli attori sociali, associazioni di categoria e sindacati per il lavoro e le infrastrutture di cui la nostra provincia è decisamente carente. In questo senso è dunque importante sollecitare tutti insieme la Regione e il Governo ad accelerare in particolare sulla Roma-Latina che è l’opera di maggior impatto sul nostro territorio sia per garantire finalmente un collegamento moderno e veloce con la rete viaria nazionale, sia in termini di impatto occupazionale. Ma le opportunità di lavoro si creano anche attraverso politiche attive da parte delle istituzioni che non possono rimanere inermi davanti a dati preoccupanti, sia in termini di occupazione che in termini richiesta di sussidi da parte delle famiglie. Ecco perché è fondamentale da qui ai prossimi mesi costruire una serie di proposte che tengano conto della peculiarità della nostra provincia e delle esigenze del mondo economico e del lavoro»_.

Un’iniziativa da seguire dunque in diretta streaming domani alle 19 sulla pagina Facebook di Laboratorio Identità Futuro all’indirizzo https://www.facebook.com/laboratorioidentitafuturo