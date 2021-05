Lite stradale in piazza del Popolo, interviene la Polizia

LATINA – E’ stata chiarita dalla polizia la vicenda verificatasi questa mattina in piazza del Popolo a Latina dove è stato dato l’allarme per un presunto investimento stradale. Sul posto intorno alle 9,30 gli agenti hanno trovato una donna che era stata soccorsa da alcuni presenti davanti al Circolo cittadino di Latina. Secondo quanto accertato dagli agenti dopo aver ascoltato i presenti, però, la signora non era stata investita, ma era caduta a terra mentre attraversava la strada a causa dello spavento, dopo essere stata solo sfiorata dal suv. Ne è nata una discussione tra il conducente che si è fermato e la donna che si trovava in compagnia del marito, solo a quel punto il conducente è risalito in auto e si è allontanato.