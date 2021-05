Latina, completati i lavori alla ex Rossi Sud, martedì l’inaugurazione del Centro Vaccinale

LATINA – Sono in dirittura d’arrivo i lavori al centro vaccinale dell’ex Rossi Sud a Latina che sarà inaugurato il 1° giugno alle 16. Saranno l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato con la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli a tagliare il nastro della struttura che sta operando nelle tende provvisorie installate dalla Croce Rossa e che ora si sposterà nella sede definitiva, all’interno dei padiglioni del centro fieristico, per somministrare circa 400 dosi giornaliere del vaccino Pfizer.

“E’ un momento importante perché diamo una risposta concreta ai cittadini nel periodo estremamente critico che stiamo attraversando. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Croce Rossa, che si è occupata dell’allestimento dando un contributo significativo ai fini della realizzazione dell’opera, e curerà la gestione dell’HUB vaccinale a conferma della straordinaria sinergia e l’impegno prezioso e generoso di tutte le istituzioni del territorio nell’affrontare la situazione pandemica” ha detto la direttrice Cavalli.

NEL LAZIO – Intanto le prenotazioni per l’Open Day dedicato ai maturandi delle scuole superiori e dei Centri di formazione professionale dei giorni 1, 2, e 3 giugno in 50 hub vaccinali (compresa la ex Rossi Sud) ha raggiunto le 40mila prenotazioni e mancano all’appello ancora 10 mila maturandi. Lo slot dedicato chiuderà alle 22 di lunedì 31 maggio. A tutti i ragazzi che si vaccineranno sarà donata una copia della Costituzione della Repubblica italiana.