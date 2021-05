Nel Lazio vaccinazioni con open day anche ai maturandi

LATINA – “Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. E’ giusto pensare ai ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficile anche per lo studio è la vita sociale”. Lo ha scritto in un tweet il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti dopo il successo degli open day.

Una notizia confermata anche dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato: “Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami di maturità gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo siano anche i maturandi”, ha detto D’Amato spiegando che le modalità sono ora allo studio ” ma sicuramente utilizzeremo la app dell’ open day e dopo 48 ore i ragazzi potranno accedere al vaccino”.