Oroscopo del giorno 05 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno ed è di buon auspicio sul piano sentimentale. Curerete il buon umore del vostro partner. Sognate insieme vacanze, momenti speciali, o anche solo un fine settimana da passare insieme. I single potrebbero incontrare che non hanno visto da tempo. Potrebbe essere l’inizio o la ripresa di un rapporto. A lavoro riuscirete a sistemare questioni poco chiare o tralasciate in passato. Il supporto di Giove vi mette in ordine e rafforza i vostri progetti. Giove vi dà una certa energia che vi permette di resistere alle piccole preoccupazioni della vita di tutti i giorni. Non esagerate però con l’alimentazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e stimolerà il lato comunicativo. Questa giornata sarà l’ideale per risolvere con il partner i piccoli disaccordi o semplicemente esprimere il vostro amore in modo molto autentico. Single: qualunque cosa abbiate da dire lo farete con la massima sincerità. Agite con diplomazia però, è inutile ferire i vostri pretendenti. In campo lavorativo, Mercurio sarà un forte sostenitore dei nativi che escono o pianificano viaggi d’affari oggi. Per quanto riguarda la salute, sarà un giorno un po’ particolare per alcuni di voi, con qualche problemino. Molti altri però manterranno la forma e il buon umore per tutto il giorno.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il carattere passionale e i sentimenti contraddittori verso l’altro. Per le coppie, che si tratti di passione o risentimento, ci si possono aspettare emozioni forti. Single: siete sognatori ed è attraverso l’idealizzazione che le vostre aspettative saranno soddisfatte al meglio. Plutone evoca anche grandi cambiamenti nella vostra situazione professionale. Ma se è positivo o negativo, dipenderà da quello che avete fatto fino ad ora. Si dice spesso che il transito di Plutone promuove la salute in generale. Per essere certi di rimanere in forma e su di morale, è meglio cambiare le cattive abitudini.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed oggi agisce sotto il segno della conciliazione. Le coppie troveranno le parole giuste per risolvere potenziali controversie. Single: incontri probabili oggi e forse può nascere una storia. Oggi la vostra comunicazione è abbastanza buona, i rapporti saranno facilitati. Professionalmente, la giornata è favorevole alle attività di mediazione. Il settore sociale, in particolare, può essere privilegiato. Con l’arte della negoziazione riuscite a stabilire un dialogo, a calmare le tensioni e ripristinare un clima più sereno. Il vostro intervento aiuterà sicuramente a disinnescare i conflitti. Per quanto riguarda la salute, avrete una sensazione di benessere generale sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed avvolge di amore il vostro rapporto. Le promesse di lealtà sono mantenute e rispettate, il che rafforza la vostra relazione e mantiene la fiducia reciproca. Marte vi sta proteggendo per qualche altro giorno. Single: è un giorno favorevole per le conquiste. Approfittate di questa bellissima configurazione per fare un passo importante. In campo lavorativo, nessuno nega le vostre qualità e il vostro approccio sul posto di lavoro è molto apprezzato. Pieni di idee, potreste fare proposte innovative. Oggi sarà particolarmente favorevole per il vostro sviluppo. La vitalità l’avete sempre avuta, naturalmente, ma questo venerdì sarà tale che dovreste incanalarla verso un’attività sportiva.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in quadrato con Marte nel vostro segno. Questa è una configurazione astrale che potrebbe danneggiare il vostro lato incantatore. Infatti, dal punto di vista sentimentale sia le coppie che i single avranno difficoltà a sfuggire alle domande del partner o dell’eletto del cuore. Tenderete a crogiolarvi in silenzio, ma ciò non farà che peggiorare le cose. Dovreste provare ad esprimere ciò che pensate veramente. A lavoro avete l’impressione che tutti si sono alleati contro di voi. Non è proprio così: avete anche voi i vostri difetti, non dimenticatelo. Dare la colpa agli altri non è sempre una soluzione. Sul piano della salute alcuni di voi tendono ad andare alla deriva a poco a poco. Curatevi di più e non eccedete con alimentazione pesante.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno ed accentuerà le vostre emozioni negative. Il vostro partner avrà qualche problema a capire i vostri sbalzi di umore e non potrà rassicurarvi: ha paura di farvi soffrire. I single, metteranno in discussione la loro situazione non sapendo più come interpretare le cose. A lavoro, la vostra discrezione potrebbe improvvisamente essere interpretata erroneamente. Rischiate di indebolire i vostri progetti ritirandovi o evitando certe discussioni. Osate e dite ciò che pensate, una volta per tutte. Oggi la Luna vi concede una tregua quando si parla di salute: il vostro corpo sembrerà obbedirvi e farvi praticare alcune attività molto più facilmente del solito.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno è porta un ottimo equilibrio emotivo. Nelle coppie ci sarà l’effetto sorpresa, sia che vivete la relazione da due giorni o da dieci anni. La noiosa routine non esisterà questo mercoledì. Single: i pianeti annunciano incontri originali che potrebbero cambiare la vostra serata, o il vostro futuro. In ogni caso, dovreste avere fiducia in voi stessi stessi ed uscire in posti più affollati. Parlando del piano professionale, oggi è il giorno in cui apprezzerete il lavoro che si fonde perfettamente con le vostre aspirazioni. L’influenza di Urano è favorevole anche per mantenere il giusto equilibrio personale. Il vostro umore sarà migliore rispetto al passato.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e questo venerdì le coppie potrebbero prendere in considerazione l’idea di una gita romantica. Questo è il momento giusto per prenotare un fine settimana o discutere insieme la vostra prossima vacanza. Single: Saturno accentua un po’ la vostra sensibilità, ma vi renderà irresistibile per il sesso opposto. A lavoro, alcuni di voi potrebbero essere in attesa di qualcosa: un riconoscimento, una posizione di primo piano o semplicemente una risposta favorevole a una richiesta. Parlando di salute, se siete tipi atletici non avrete particolari problemi. Se invece siete tipi sedentari, allora dovreste fare un po’ di movimento in più.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e date molta importanza alla vita di coppia. La passione è la vostra carta migliore e la state esprimendo perfettamente. Vi piace provare nuove emozioni e le tenere dichiarazioni del partner vi riempiano di gioia. I single avranno pochi freni. Si lasciano trasportare dall’avventura: nulla è veramente proibito per loro. A lavoro il vostro atteggiamento potrebbe essere incerto, questa mancanza di posizione potrebbe danneggiarvi. I risultati positivi verranno dalla vostra strategia: organizzazione, scelta dei partner giusti e cautela. È richiesta anche più discrezione. Parlando di salute, un po’ di tensione si farà sentire. Dovreste scoprire di più sulle vostre debolezze.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e dà una dimensione spirituale agli amori. In coppia, la relazione sarà piena di romanticismo. Single: i vostri sentimenti saranno idealizzati. Se l’immaginazione e i sogni ad occhi aperti dettano il vostro comportamento in amore, attenzione a non farvi ingannare. La vostra visione delle relazioni potrebbe essere un po’ utopistica. Le Stelle vi danno ispirazione in campo lavorativo. Un’immaginazione fervida faciliterà la realizzazione dei vostri obiettivi. Le vostre idee saranno ben accolte dai colleghi. Nettuno protegge anche il vostro benessere. Quindi non avrete nulla di cui preoccuparvi per la salute. Sarete in buona forma, sia fisicamente che psicologicamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e siete tra i pochi favoriti sul lato sentimentale questo venerdì. In effetti, questa armonia vi metterà di buon umore e vorrete godervi la vita. Coloro che vivono una relazione saranno presi da un impulso romantico e faranno di tutto per rendere felice il proprio partner. I single si realizzeranno in modo costruttivo: iniziano a capire veramente ciò che vogliono e ciò che non desiderano più. Bella giornata in campo lavorativo perché potreste avere qualche giusto riconoscimento, qualcosa che vi renderà fieri di voi stessi. Siete in una fase piuttosto produttiva in questo periodo. Continuate in questa direzione e presto ne vedrete i frutti. Buona anche la vostra forma fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.