Oroscopo del giorno 06 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single saranno decisi a far andare le cose nella giusta direzione. E’ il momento di insistere sulle proprie convinzioni. La giornata sarà ricca di emozioni: alcuni rafforzeranno i loro legami, altri decideranno di far finire un rapporto, ma in un caso o nell’altro vi sentirete realizzati. A lavoro sarete particolarmente generosi e potreste decidere di aiutare un collega che finora non vi ha dato molte soddisfazioni: conoscerlo da altri punti di vista potrebbe tornare utile in futuro. Buona anche la forma fisica per la maggior parte di voi. Vi sentite a vostro agio ovunque e pieni di energia.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in trigono con Marte nel vostro segno. Le relazioni sono armonizzate ed i progetti stanno procedono bene per molti di voi. Se avete bisogno di sentirvi più al sicuro il vostro partner farà tutto il possibile per accontentarvi: dovrete solo aprirvi di più. Single: oggi sentite la solitudine più pesante del solito, ma con l’aiuto di Giove riuscirete a trovare la persona giusta in men che non si dica: tuttavia, dovreste imparare a vedere le cose da più prospettive senza idealizzare troppo. In campo lavorativo vi sentite fortunati. Siete in un periodo di consolidamento, i vostri sforzi stanno pagando. La posizione di Marte e di Giove nel vostro segno è rassicurante anche per la vostra salute. Non dovreste aver nessun tipo di inconveniente: le preoccupazioni ricorrenti saranno spazzate via almeno per oggi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno ed è sempre di buon auspicio per le coppie sul piano sentimentale. La vostra relazione cresce e si armonizza. Un vento di sensualità e tenerezza soffierà sulle coppie e la passione raggiungerà l’apice. Single: se avete bisogno di sentirvi al sicuro e di iniziare una nuova relazione, il Sole è dalla vostra parte. Sul piano professionale dovreste avere le giuste soddisfazioni anche se è consigliato mettere da parte l’eccessivo perfezionismo. La salute è ottima: i brutti ricordi del passato sono alle spalle.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente regna l’armonia e non sono escluse decisioni importanti per le coppie. Per i single la giornata è favorevole ad incontri intriganti, sempre che li cerchiate e siate ben disposti ad ascoltare gli altri. Sul piano professionale avete l’impressione che nessuno apprezzi i vostri sforzi ma probabilmente è solo un vostro pensiero: cercate di essere positivi. Non vi sentite in gran forma e il morale ne risente. Se avete qualche problema di salute non aspettate di arrivare al limite prima di intervenire.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno e potreste sentire la volontà di essere più affettuosi del solito. Un’ondata di passione potrebbe spingervi tra le braccia del partner, facendolo felice. Single: fate attenzione a come interagite oggi perché rischiate di essere troppo spontanei: a volte è un atteggiamento che paga, a volte no. Occhio alle apparenze, non fatevi troppe illusioni e restate coi piedi per terra. A lavoro, la configurazione astrale annuncia la svolta in un progetto importante. Oggi vi sentirete al meglio della forma ma non cadete in tentazione di vedere le cose in maniera negativa. Approfittate di questa bella giornata per uscire e rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in trigono con Marte nel vostro segno. Questo ispirerà molte coppie: tanti sentimenti piacevoli e momenti speciali. Vi sentite molto bene accanto al vostro partner e si vede. Single: vorreste scrivere o riscrivere una bella storia d’amore solo per ricordare i bei vecchi tempi, ma non forzate le cose. A lavoro, Marte vi dona il senso dell’umorismo utile per rilassare un’atmosfera a volte pesante. Tuttavia, cercate di evitare dialoghi con persone che non vi stimano. Oggi la vostra forma fisica vi renderà la vita più semplice. Fascino e seduzione le parole d’ordine. Alcuni di voi sceglieranno la modalità shopping per trascorrere la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed è un aspetto astrale favorevole all’evoluzione delle relazioni: state pensando a delle solide fondamenta nel vostro rapporto ed è l’occasione giusta per pianificare. Prendetevi un po’ di ​​tempo per parlarne con il vostro partner. Se siete single dovrete aspettare ancora per avere le soddisfazioni che cercate, tutto avverrà a suo tempo. A lavoro vi sentite al vostro posto. Siete in armonia con l’ambiente ed avete cognizione di causa su tutti gli argomenti che vi competono. Nettuno si prenderà cura anche della salute: finalmente avete capito che il vostro carattere intransigente ed aggressivo non paga.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno ed annuncia una bella giornata: il Sole porterà gioia e soddisfazione nelle coppie. Siete di ottimo umore così come il vostro partner. Se ci sono alcune tensioni tra voi è davvero il momento giusto per superarle. Single: oggi guadagnerete punti con una persona grazie alla vostra allegria: potrebbe essere un nuovo inizio. In campo lavorativo senza dubbio sarete riconosciuti per la vostra creatività ed originalità. Se cercate di fare dei cambiamenti, le Stelle sono dalla vostra parte. Non aspettatevi che tutto accada facilmente, tuttavia, con un po’ di tenacità, niente è impossibile. La configurazione astrale promette una salute di ferro ed un perfetto equilibrio vitale.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno ed ha un’influenza positiva sul piano sentimentale. Sia le coppie che i single sono più romantici del solito. Molti di voi vorranno stabilizzare la loro relazione, fare progetti a lungo termine per rafforzare i legami. I single dovrebbero approfittare di questa configurazione favorevole per forzare il destino. Un incontro è molto probabile se avrete fiducia in voi stessi. A lavoro, guadagnerete punti: le vostre idee o suggerimenti saranno notati e particolarmente apprezzati. Venere vi farà riflettere sul vostro stile di vita. Pensate a liberarvi di alcune cattive abitudini ma fate le cose gradualmente ed una per una, altrimenti non ci riuscirete.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, volete rafforzare i vostri legami e farete tutto il possibile per perfezionare il vostro rapporto. Single: siete alla ricerca di stabilità ma soprattutto di una relazione sincera. Avete così tanto da dare che vi sentite frustrati al momento. Tuttavia guardatevi intorno: l’amore non sembra così lontano. In campo lavorativo, sono previste novità: la situazione attuale vi sta stancando e la vostra motivazione sta scemando di giorno in giorno. Un cambiamento è necessario, fate attenzione però, perché tra sogno e realtà il passo è enorme. La vostra energia è buona e molti di voi sono al top della forma.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in trigono con Marte nel vostro segno e le relazioni si fortificano. Cercate stabilità nella coppia, siete sulla buona strada. I single, tuttavia, devono essere più pazienti ed attenti alle parole: evitate inutili malintesi ed incomprensioni, sarebbe un peccato perdere terreno. Giove è Marte promettono grandi opportunità dal punto di vista professionale nei prossimi giorni. È un buon momento per risparmiare o fare investimenti. Sarete anche eccellenti consiglieri per le persone che vi circondano: bene così, i favori saranno ricambiati. Per quanto riguarda la salute, oggi è la giornata ideale per fare una passeggiata nella natura o dedicarsi ad un’attività sportiva. Avete l’energia giusta per affrontare le sfide durante questo periodo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e sarete in perfetta simbiosi con il partner. Cosa si può chiedere di più? Questa giornata promette momenti deliziosi da condividere in due. I momenti romantici non saranno riservati solo alle coppie. Se siete single, l’amore può bussare alla porta, magari con la persona sulla quale avete già puntato i vostri occhi. A lavoro siete in gran forma. Siete molto motivati e nulla contamina il vostro dinamismo. Avete ancora molto da sistemare ma sarete così ottimisti ed efficaci da riuscire a chiudere un gran numero di faccende senza difficoltà. La forma fisica è abbastanza buona, solo che, a volte, vi lasciate andare un po’ troppo.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.