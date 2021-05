Pontinia, oggi e domani lo screening sui cittadini indiani

PONTINIA – Oggi e domani in via Aldo Moro a Pontinia, accanto al Palazzetto dello sport, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 verranno effettuati i tamponi per la comunità indiana, così come è stato già fatto a Bella Farnia e Borgo Hermada. “Non è obbligatorio e i bambini indiani comunque potranno andare a scuola. Ma è fortemente consigliato che si sottopongano quanti più indiani, regolari e non regolari, per poter contrastare al meglio la diffusione del virus Covid19”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pontinia. Per i cittadini indiani il messaggio in lingua da parte di Gurmukh Singh.