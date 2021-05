Ridotti del 91% i ricoveri tra gli over 80: è l’effetto del vaccino contro il covid. Lo studio nel Lazio

LATINA – Un importante lavoro scientifico ha riguardato, nel Lazio, la classe degli over 80 vaccinati contro il covid e non vaccinati. Sono stati infatti loro a pagare il tributo più alto con il 58% dei decessi. Quando l’80% degli anziani prenotati ha già completato il percorso vaccinale, i ricoveri di pazienti appartenenti a questa fascia di età è crollato del 91%.

“E’ il segno che I vaccini funzionano”, ha spiegato illustrando lo studio la dottoressa Marina Davoli direttrice del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e Responsabile del Programma Nazionale di Valutazione Esiti (PNE). L’analisi è stata svolta in un periodo di tre settimane, in tempo reale: “Questo vuol dire che sono stati evitati 270 ricoveri, corrispondenti a 4000 giornate di degenza ospedaliera. Il ricovero delle persone anziane è stato uno dei drammi di questa pandemia perché non potevano nemmeno essere visitati dai loro parenti. E quindi quello ottenuto con il vaccino è un risultato straordinario. E’ evidente che la vaccinazione alle ulteriori fasce di età (over 60 e over 70) avrà un’importanza fondamentale dal momento che il 90% dei decessi nel Lazio si è verificato tra pazienti dai 60 anni in su”.

la presentazione dello studio è stata anche l’occasione per parlare della campagna vaccinale in generale e delle novità che arriveranno con il mese di giugno: “Diventerà proattiva, raggiungerà le farmacie per i più giovani e i luoghi di lavoro”, ha spiegato D’Amato.