185° dei Bersaglieri, la cerimonia a Latina in piazza Roma

LATINA – Questa mattina in Piazza Roma la cerimonia di omaggio al Monumento al Bersagliere in occasione dei 185 anni dalla fondazione della Specialità di fanteria. Nei giardini della storica piazza di Latina, il sindaco Damiano Coletta ha presenziato alla cerimonia con la fascia tricolore. E’ stato suonato il Silenzio e deposta una corona d’alloro ai piedi della statua bronzea che ricorda il Corpo dell’Esercito nato nel 1836 per volere del generale La Marmora, con il compito di svolgere “servizio di esplorazione e missioni di carattere ardito”. La cerimonia svoltasi nel rispetto delle norme anticovid è stata tramessa in diretta dalla Casa del Combattente di Latina.